Mit Android 13 können Apps auf PCs gestreamt werden

Über die Web-App wurden die Apps im Browser auf dem Computer gestreamt, die man auf dem Smartphone geöffnet hat. Sie können dort so bedient werden, als würde man sie auf dem Handy nutzen. Das ist vor allem für Messenger-Apps praktisch.

Virtuelles Display

Dafür wird auf dem Pixel ein eigenes virtuelles Display generiert, das auf den Computer übertragen wird. So wird der Smartphone-Bildschirm nicht einfach gespiegelt, sondern wird für den Einsatz am Computer optimiert.

Außerdem kann man so das Smartphone normal weiter nutzen, ohne dass die WebApp zwischen den Apps hin und her springt. Auf der rechten Seite des virtuellen Screens werden aktuelle Benachrichtigungen angezeigt. Mit einem Klick darauf wird die entsprechende App geöffnet.

Das virtuelle Display kann beliebig in der Größe verändert werden. Damit kann man seine Apps also virtuell auf Tablet-Größe nutzen. Mit einem Menü in der WebApp kann man aus einer Liste alle auf dem Smartphone verfügbaren Apps auswählen und öffnen. Darunter sind nicht nur Nachrichten-Apps, sondern alle Anwendungen, also auch Spiele.

Plattformübergreifende Nutzung

Die WebApp soll neben Windows auch für MacOS und Linux verfügbar sein. Für ChromeOS soll die Funktion aber bereits im Betriebssystem integriert sein. Bisher sind solche Funktionen für Android- und Windows-Nutzer*innen nicht wirklich vorhanden.

Die "Ihr Smartphone"-App für Windows 10 und Windows 11 hat schon einige wenige Funktionen für die Steuerung von Android-Geräten integriert. Darüber können beispielsweise SMS versendet und Fotos und Videos schnell übertragen werden.