Liveticker und Livestream: Google stellt neue Produkte vor

Die Google-Suche soll "neu erfunden" werden. Statt Suchbegriffen suchen Menschen nach ganzen, mitunter komplizierten Phrasen, auch über den Sprachassistenten oder Lense (Live-Bildersuche).

Das ist neu: Multisearch ist bereits in Einsatz und findet über ein Foto Produkte oder Hilfe. Das geht bald auch in Kombination mit Maps. Suche ich ein bestimmtes Gericht, kann ich per Foto nicht mehr nur herausfinden, was es ist, sondern auch, wo ich es essen kann. Anhand von Bildern, die mit Maps verknüpft sind, findet Google Restaurants, die das Gericht anbieten.