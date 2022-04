Neue Details zu Googles günstigem Pixel 6a geleakt

Bereits in Kürze soll Google die Budget-Variante seine aktuellen Pixel-Generation vorstellen.

Googles hauseigene Pixel-Smartphones bekommen seit einigen Jahren ein günstiges Budget-Modell mit dem Zusatz “a”. Im Mai soll nun das neue Pixel 6a erscheinen, wie aus Zertifizierungsdokumenten bei der US-Kommunikationsbehörde Federal Communications Commission FCC hervorgeht. Entdeckt wurden sie von MySmartPrice.

Das Erscheindatum passt demnach auch mit dem Zeitpunkt der kommenden Google I/O zusammen, die am 11. und 12. Mai über die Bühne geht. Im Unterschied zum Pixel 5a, das offiziell nur in den USA und Japan auf den Markt gekommen ist, dürfte das 6a in mehreren Ländern veröffentlicht werden. Darauf deutet die Unterstützung verschiedener Mobilfunkfrequenzen hin. Unterstützt werden soll auch der neue Mobilfunkstandard 5G.

Tensor-Chip

Es wird erwartet, dass das Pixel 6a, ähnlich wie die reguläre 6. Generation (hier zum futurezone-Test), mit KI-Funktionen ausgestattet ist, die der hauseigene Tensor-Chip ermöglicht. Traditionell legt Google immer sehr hohen Wert die Kameraleistung der Pixel-Handys. Höchstwahrscheinlich kommt das Gerät mit einer Weitwinkel- sowie einer Ultraweitwinkellinse.

Spannend wird jedenfalls die Preisgestaltung. So war das Pixel 6 bereits ab 649 Euro erhältlich, das 6a müsste das eigentlich unterbieten. Denkbar wäre ein Listenpreis im Bereich von 450 oder 500 Euro.