Prototyp von Google Pixel Watch in Restaurant vergessen

Die Webseite Android Central ist an Fotos und Informationen von einem anonymen Finder bzw. einer anonymen Finderin gelangt, die ein merkwürdiges Gerät fand, das in einem Restaurant vergessen wurde. Dabei handelt es sich offenbar um einen Prototyp der Pixel Watch. Google will das Gerät eigentlich erst bei seiner Entwicklerkonferenz I/O im Mai offiziell vorstellen.

Klassisches Design

Auf den Fotos ist ein Gerät zu sehen, das in seinem runden Design wie eine klassische Armbanduhr aussieht. Ein nahezu randloses Display dominiert die Front, darüber prangt eine relativ große, drehbare Krone. Daneben gibt es noch einen einzelnen Knopf. Auf der gewölbten Rückseite sitzt ein Pulssensor. Am Gerät befinden sich proprietäre Befestigungsmechanismen für Armbänder. Laut Engadget ähneln sie jenen der Versa- und Sense-Modelle des Fitnesstracker-Herstellers Fitbit, den Google 2021 übernommen hat.