Pixel Watch, günstiges Handy: Was Google morgen präsentieren könnte

Google-Chef Sundar Pichai dürfte am Mittwoch bei seiner Keynote der heurigen Google I/O einige Ankündigungen parat haben.

Am Mittwoch startet die jährlich stattfindende Google I/O. Es ist die größte und wichtigste Google-Konferenz und in erster Linie für Entwickler*innen gedacht. Für sie werden zahlreiche Sessions und Workshops angeboten. Zum Start ergreift traditionell der Google-Chef das Wort und er hat auch so gut wie immer Neuigkeiten im Gepäck, die alle Google-Nutzer*innen betreffen.

Wie immer gibt es bereits im Vorfeld viele Spekulationen darüber, was Sundar Pichai diesmal vorstellen wird. Wir haben zusammengefasst, was man sich von der Keynote (Mittwoch 19:00 MESZ - wir werden auch live berichten) erwarten darf.

Pixel Watch

Nahezu als gesichert gilt, dass Google eine eigene Smartwatch mit dem Wearable-Betriebssystem Wear OS vorstellen wird. Ein angeblicher Prototyp der Pixel Watch wurde sogar vor Kurzem erst in einem Restaurant in den USA vergessen. Das Design war auch durch frühere Leaks keine Überraschung.

Abgesehen vom Äußeren sind noch viele Frage zur Uhr offen. Etwa, ob sie sehr fitness- oder eher Smartwatch-orientiert sein soll. Auch zu einem möglichen Preis gibt es noch keine Informationen. Parallel zur Uhr dürften auch einige Neuerungen zu Wear OS 3 verkündet werden, das ebenfalls in Kürze erscheinen wird.