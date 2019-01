Porsche will Produktion des E-Sportwagens Taycan verdoppeln

Beschleunigt schneller als Tesla Model S

Zum Vergleich bei den Produktionszahlen: Vom klassischen Porsche 911 mit Verbrennungsmotor werden derzeit pro Jahr zirka 36.000 Stück verkauft. Weil das Werk in Zuffenhausen, in dem die E-Autos von Porsche gebaut werden, damit am Limit wäre, ist der Bau eines weiteren Werks in Leipzig im Gespräch.

Der Taycan soll in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und damit das Tesla Model S beim Beschleunigen schlagen. Das E-Auto soll mit einer Akkuladung 400 km weit kommen. An Bord gibt es ein 800-Volt-Ladesystem. Die Akkus können damit in 15 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen werden.