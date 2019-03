Porsche zeigt Elektro-Flitzer Taycan im Tarnanstrich

2015 hat Porsche auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt sein Konzeptfahrzeug Mission E präsentiert. Der Sportwagen mit reinem Elektroantrieb wurde in Folge zum Taycan weiterentwickelt - einem Fahrzeug, das Tesla Konkurrenz machen soll. Der Taycan soll mit einer 90 kWh-Batterie ausgestattet sein und mit bis zu 350 kW besonders schnell aufgeladen werden können. Mit einer Motorleistung von 440 kW soll der Taycan in 3,5 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen.

Unterschiede zu Mission E

Bisher weiß die Öffentlichkeit allerdings noch nicht genau, wie Porsches Elektro-Flitzer aussehen soll. Das Serienmodell scheint jedoch bereits relativ ausgereift zu sein, wie Electrek berichtet. Um die Konversation über den Taycan zu befeuern, hat Porsche nun ein paar Bilder veröffentlicht, die einen Taycan-Prototyp in Tarnanstrich zeigen. Durch das Streifenmuster werden die genauen Details der Karosserieform verborgen. Die Bilder lassen dennoch Unterschiede zum Mission-E-Konzept erkennen.