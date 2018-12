Preisverfall: So günstig ist das Samsung Galaxy S9 mittlerweile

Nahezu täglich gibt es neue Hinweise auf das Samsung Galaxy S10, das mit Spannung erwartet wird. Während das kommende Samsung-Spitzenmodell über ein komplett neues Design verfügen soll, ist das S9 im Vergleich zum Vorgänger nur geringfügig verändert worden.

Wer nicht so lange warten will, nicht allzu viel für ein Smartphone ausgeben will oder schlicht mit einem älteren Samsung-Handy zufrieden ist, kann mal einen Blick auf das Galaxy S9 werfen. Dessen Preis ist seit dem Marktstart im März stark gesunken.