Robo Wunderkind Explorer im Test: Spielend Technik lernen

Coding-Apps

Wir entscheiden uns zunächst für Robo Code. Mit der App haben wir zunächst unsere Probleme. In der Anwendung wird stark mit Symbolen gearbeitet, deren Bedeutung sich nicht immer gleich erschließt. Die Farbcodierung und das Nachschlagen in Online-Tutorien hilft uns bei der Orientierung. Auch das Herumspielen mit der vorprogrammierten Abfolge, in dem etwa Symbole hin- und hergeschoben oder neue Geräusche hinzugefügt oder die Lichtfarbe variiert werden, trägt zum Verständnis bei.

Erste Erfolge stellen sich bald ein. Unser Roboter fährt. Hindernissen will er aber nicht so recht ausweichen und auch das Umdrehen klappt selbst nach mehrmaligen Anpassen der eingegebenen Abstands-Parameter nicht wirklich. Dafür bellt der Roboter, wenn er daran scheitert, die Katzenkiste zu umrunden. Wir machen weiter und können uns jetzt immerhin sehr gut vorstellen, was im Inneren eines Staubsaugerroboters vor sich geht.

Mit der mit einer blockbasierten visuellen Programmiersprache arbeitenden App Blocky lassen sich die Bewegungen und Aktionen des Roboters zwar anhand der vorgegebenen Beispiele, etwa ein Distanzmesser oder ein Applausmesser, rasch begreifen und durch die Veränderung einzelner Parameter auch leicht variieren. Eigene Ideen umzusetzen, ist aber nicht so einfach und erfordert eine intensivere Auseinandersetzung.