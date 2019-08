Ferienzeit ist Coder-Zeit. Vielerorts werden Workshops und Camps für Kinder und Jugendliche angeboten, in denen auf spielerische Weise ans Programmieren und Entwickeln von Apps herangeführt wird. Auch in Schulen kommen junge Menschen immer öfter mit externen Initiativen und Wettbewerben in Berührung. Doch wie sinnvoll sind solche Workshops überhaupt?

Warum sollen Kinder Programmieren lernen?

„Programmieren bzw. das dafür notwendige informatische Denken ist eine Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben oder Rechnen. Das sollten alle lernen, ganz besonders Kinder und Jugendliche“, sagt Ronald Bieber von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG). Dabei gehe es darum, komplexe Probleme zu analysieren und in Teilaspekte aufzuteilen, die jeweils für sich gelöst werden müssen. „Wer problemlösungsorientiertes Denken beherrscht, hat in vielen Berufen abseits der Computer- und Software-Branche klare Vorteile.“

Welches Alter eignet sich, um erste Schritte zu tun?

Im Lehrplan ist die „Digitale Grundausbildung“ für 10- bis 14-Jährige verankert. Experten und Pädagogen raten aber dazu, schon in der Volksschule, ab der zweiten oder dritten Klasse, damit anzufangen. Auch Wettbewerbe wie der „Biber der Informatik“, bei dem zuletzt 33.000 Schülerinnen und Schüler von 8 bis 18 Jahren mitgemacht haben, richten sich an Schüler ab diesem Alter.