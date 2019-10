"Man kann Mathe so beibringen, dass es Spaß macht"

Abogebühr und Premium-Inhalte

Geld verdient das Start-up mit einer Abogebühr für die Testsimulationen, für die 9 Euro monatlich in Rechnung gestellt werden. Alle anderen Inhalte sind kostenlos verfügbar. Über die App sollen künftig auch zusätzliche Übungen verkauft werden. Eine weitere Einnahmequelle erhofft man sich durch Werbung im YouTube-Kanal des Unternehmens. Auch Produktplatzierungen in den Videos werden angedacht. "Da muss man aber sehr aufpassen", sagt Saad.

Finanziert wird das Start-up von einem mit Saad befreundeten Investor, der im Hintergrund bleiben will. Insgesamt flossen bisher 900.000 Euro in das Unternehmen. "Wir sind gut aufgestellt", sagt der Gründer.

Globale Märkte im Visier

Neben dem Launch der App will das Start-up als nächste Schritte die Plattform um Inhalte für die Oberstufe erweitern und optimieren. Auch sogenannte Gamification-Elemente, die spielerisches Lernen unterstützen, sollen stärker Eingang in das Angebot finden. Dann will man so schnell wie möglich neben Österreich und Deutschland auch andere Märkte abdecken. "Globales Wachstum ist für uns essenziell", meint Saad: "Wir haben unsere Inhalte so gestaltet, dass sie leicht für andere Sprachen und Märkte adaptiert werden können."

Der Bildungsmarkt ist jedenfalls vielversprechend. Sogenannte Edu-Start-ups befinden sich im Aufwind. In Österreich bringt etwa Robo Wunderkind mithilfe von Robotern Kindern programmieren bei, talentify vernetzt Schüler, die Nachhilfe benötigen mit Schülern, die ihr Wissen weitergeben wollen und auch das international erfolgreiche in Spanien ansässige Sprachlern-Netzwerk Busuu wurde von einem Österreicher mitgegründet.

Rund 100 Milliarden Euro würden weltweit in private Nachhilfe fließen, erzählt ClassNinjas-Gründer Saad. Mathematik macht davon einen Gutteil aus. In Österreich beträgt der Anteil des Faches bei Schülern, die Nachhilfe nehmen, laut einer im Frühjahr veröffentlichten GfK-Umfrage mehr als 60 Prozent. Zahlreiche digitale Lernplattformen, darunter Sofatutor oder Scoyo haben sich in Stellung gebracht. "Der Markt ist groß genug, um sich zu positionieren", sagt Saad.