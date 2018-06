Asus bringt Gaming-Smartphone mit Lüfter und zwei USB-Anschlüssen

PUBG und Fortnite sind wohl die treibenden Kräfte hinter den neuesten Entwicklungen am Smartphone-Markt. Ein Gaming-Smartphone hat Razer bereits Ende vergangenes Jahr präsentiert. Nun legt ASUS mit dem ROG Phone noch eines drauf und kündigt ein Smartphone an, das sich speziell an Mobile-Gamer richtet.

Das ROG Phone verfügt über einen OLED-Bildschirm mit 90 statt 60 Hz und einem 4000-mAh-Akku. Es wird von einem Snapdragon 845 angetrieben, der mit 2,96 GHz statt mit der sonst üblichen 2,8 GHz taktet. Der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB, der interne Speicher 128 beziehungsweise 512 GB. Das Display im 18:9-Format löst mit 2160 x 1080 Pixeln auf. Das Gewicht des ROG Phone beträgt 200 Gramm.

Außerdem verfügt das Handy über eine Dual-Kamera auf der Rückseite und einer 8-MP-Kamera auf der Vorderseite. Die Hauptkameras lösen mit zwölf beziehungsweise acht MP auf. Das ROG-Logo auf der Rückseite des Smartphones ist beleuchtet.