Rollbares Samsung-Display kann Puls und Blutdruck messen

Samsung Display hat auf der diesjährigen Display Week in L.A. einen neuen rollbaren Bildschirm namens Rollable Flex vorgestellt. Dieser kann von 49 mm auf 254,4 mm ausgerollt werden – also auf das Fünffache seiner Länge. Laut dem Unternehmen entfaltet sich das Display wie eine Schriftrolle. Dies ermögliche es, „ein schwer zu tragendes großes Display in einen tragbaren Formfaktor zu verwandeln“.

Das Sensor-OLED-Display erkennt zudem Fingerabdrücke an jeder beliebigen Stelle auf dem Bildschirm, was es theoretisch schneller und einfacher machen dürfte, ein Smartphone per Fingerabdruck zu entsperren. Das noch interessantere Feature ist aber, dass es auch über die Fähigkeit verfügt, Puls, Blutdruck und Stresslevel direkt über den Fingerabdruck zu messen. Ein zusätzliches Modul sei laut The Verge dafür nicht erforderlich.