Samsung zeigt Display, das in beide Richtungen faltbar ist

Das "Flex In & Out Display" könnte beim kommenden Galaxy Z Fold5 zum Einsatz kommen.

Die Samsung-Tochter Samsung Display hat auf der CES in Las Vegas einen neuen Prototypen eines faltbaren Displays gezeigt. Das "Flex In & Out"-Display lässt sich in beide Richtungen - nach innen und nach außen - falten.

Das Display verfügt über ein neues Scharnierdesign, bei dem die Falte nicht so stark zu sehen ist.

Das Scharnier wird auch "Wassertropfen-Scharnier" genannt, weil das Display eine einem Wassertropfen ähnliche Form annimmt, wenn es nach innen gefaltet wird. Dadurch wird es mechanisch weniger belastet, was die Langlebigkeit verbessern soll.