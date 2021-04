Neues Smartphone ist faltbar und rollbar gleichzeitig

TCL hat ein Handy vorgestellt, das sich gleichzeitig falten und ausrollen lässt und so zum Tablet wird.

Eine Alternative zu den faltbaren Handys stellen Smartphones mit einem ausrollbaren Bildschirm dar . Angeblich arbeitete LG an einem solchen Gerät, doch nach dem Aus der LG-Smartphone-Sparte dürfte es damit nichts mehr werden.

Faltbare Handys sind so etwas wie der heilige Gral der Smartphone-Welt: Noch hat es kein Hersteller geschafft, ein solches Gerät am Massenmarkt zu etablieren. Zum einen, weil faltbare Smartphones einfach zu teuer sind. Zum anderen, weil oft der Use-Case fehlt und die Geräte meist fehleranfällig sind.

Im zusammengeklappten Zustand hat das Smartphone ein Display mit einer Diagonale von 6,87 Zoll. Klappt man es auf, vergrößert sich der Bildschirm auf 8,85 Zoll. Wenn man es nun zusätzlich ausrollt, wächst das Display auf 10 Zoll an.

Marktstart ungewiss

Mit einem baldigen Marktstart ist jedenfalls nicht zu rechnen. Es ist nicht klar, ob das "Fold ‘n Roll"-Phone jemals in den Verkauf gehen wird. TCL will jedenfalls ein faltbares Smartphone noch in diesem Jahr auf den Markt bringen.