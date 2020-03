Video: Smartphone mit rollbarem Display vorgestellt

So handelt es sich bei dem nun gezeigten Gerät um eine nicht-funktionierende Nachbildung. Der funktionierende Prototyp, der auch auf dem Mobile World Congress in Barcelona gezeigt werden hätte sollen, blieb aufgrund des Coronavirus in China hängen. Spannend war die Präsentation dennoch, denn TCL bestätigte, dass das Gerät ohne den bei aktuellen Falthandys sichtbaren Knick auskommt.

Abrollen statt zusammenfalten

Wird das Handy zusammengeschoben, rollt sich das Display einfach an der linken Geräteseite entlang ins Innere des Geräts, wo es sicher verstaut wird. Beim nachgebildeten Gerät mussten die Tester das Ganze manuell machen. TCL zufolge sind beim funktionierenden Serienmodell aber Motoren verbaut, die das Auseinanderziehen und Zusammenschieben des Displays von 6,75 Zoll auf 7,8 Zoll und zurück übernehmen.