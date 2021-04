Hohe Verluste: LG gibt seine Handy-Sparte auf

Das südkoreanische Unternehmen LG Electronics kündigt an, mit Ende Juli aus dem "unglaublich kompetitiven" Smartphone-Geschäft auszusteigen. Die Produktion und der Verkauf seiner mobilen Endgeräte werden eingestellt, teilte der Elektronik-Konzern am Montag mit.

Man wolle sich nun auf Smart-Home-Produkte, Robotik, Künstliche Intelligenz und E-Auto-Komponenten konzentrieren, heißt es seitens LG. Die Smartphone-Expertise soll nun vor allem in Mobilitätstechnologie gesteckt werden, wie etwa 6G.

4,5 Milliarden Dollar Verlust

LG hatte bereits im Jänner angekündigt, alle Optionen für das Geschäft in Betracht zu ziehen. Gespräche über den Verkauf an die vietnamesische Vingroup scheiterten an Differenzen über die Konditionen, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters.

In den vergangenen 6 Jahren fuhr der Hersteller mit seiner Smartphone-Sparte Verluste in Höhe von insgesamt rund 4,5 Milliarden Dollar ein. Mit einer Reihe von Innovationen stieg das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2013 zum drittgrößten Handy-Hersteller der Welt auf, hinter Samsung und Apple.

Fehler statt Fortschritt

Doch durch Soft- und Hardware-Fehler bei den Spitzenmodellen rutschte die Marke in der Gunst der Käufer immer weiter ab. Analysten kritisierten das Unternehmen auch wegen mangelnder Expertise im Marketing im Vergleich zu chinesischen Rivalen. Zwar hatte LG mit Ankündigungen wie einem rollbaren Handy-Display immer wieder versucht, im Gespräch zu bleiben - der Erfolg blieb aber aus.

In den vergangenen Jahren verschwand LG aus der Top 5 der Smartphone-Hersteller. 2020 wurde es etwa hinter Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo und Huawei zu "Andere" gezählt, obwohl Huawei weiterhin unter den US-Sanktionen leidet.