Neues Design: So sieht das Samsung Galaxy S23 aus

Die Farben

Farblich wird das Galaxy S23 voraussichtlich in Schwarz, Grün, Pink/Lila und Weiß verfügbar sein. Auch die teureren Schwestermodelle Galaxy S23 Plus und S23 Ultra dürften in diesen Farben auf den Markt kommen. Auffallend ist, dass nicht nur die Rückseite, sondern auch der Aluminiumrahmen des Gehäuses in diesen Farben getüncht ist.

An der Vorderseite dürfte sich im Vergleich zum S22 nichts Wesentliches ändern. Die Selfie-Kamera wird weiterhin in einem kleinen Kameraloch im Display unterkommen.