Samsung zeigt doppelt faltbares OLED-Display

Einen Hinweis, dass Samsung möglicherweise ein faltbares Tablet vorstellen könnte, lieferte eine weitere Display-Technologie. So wurde ein klappbarer 17-Zoll-Bildschirm vorgestellt. Aufgeklappt hat es so ein Bildverhältnis von 4:3. Damit soll es groß genug sein, um mit PCs und Laptops mithalten zu können, aber leicht und mobil bleiben.

Unsichtbare Selfie-Kamera

Eine weitere Entwicklung, an der das Unternehmen arbeitet, ist die "Under Panel Camera" (UPC), also einer unsichtbaren Kamera. Gezeigt wurde die unter dem Display verbauten Kamera in einem Konzept-Laptop. Diese Technik ist auch nicht neu. So zeigte beispielsweise ZTE bereits ein Smartphone, dessen Frontkamera unter dem Display sitzt. Dass Samsung die Technik für sein Galaxy Z Flip 3 verwenden möchte, ist bereits durchgesickert.