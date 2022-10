Maintenance Mode: Millionen Samsung-Handys bekommen neue Funktion

Samsung startet damit, ein neues Feature an seine Galaxy-Handys zu verteilen.

Samsung hat damit begonnen, eine neue Funktion für seine Handys verfügbar zu machen. Der „Maintenance Mode“ soll für ein ruhiges Gewissen sorgen, wenn man sein Handy abgibt, um es reparieren zu lassen. Damit wird der Zugang zu sämtlichen privaten Informationen der Besitzer*innen, wie etwa Fotos, Nachrichten, Kontakte und sogar zu Apps blockiert. Man muss das Smartphone also nicht mehr zurücksetzen, wenn man es an die Techniker*innen übergibt.

Oft kann es auch sein, dass im Zuge der Reparatur Konten angelegt oder Apps installiert werden müssen. All das wird gelöscht, sobald der*die eigentliche Besitzer*in den Wartungsmodus wieder verlässt.

Wie man den Maintenance Mode aktiviert

Um den Wartungsmodus zu aktivieren, müssen Anwender*innen nur den entsprechenden Menüpunkt in den Einstellungen anwählen. Er befindet sich unter dem Menüpunkt „Akku und Gerätewartung“, sobald er verfügbar ist. Anschließend muss man das Handy nur mehr neu starten.

Der Maintenance Mode soll für Geräte mit One UI 5 (Android 13) in den nächsten Monaten freigeschaltet werden. In Korea und China wurde er mit dem Galaxy S21 getestet, wie Samsung selbst schreibt.

Welche Smartphones One UI noch heuer bekommen, lest ihr hier.