Diese Samsung-Handys erhalten Android 13 noch dieses Jahr

Zahlreiche Samsung-Smartphones sollen in den kommenden Wochen mit dem Update auf Android 13 versorgt werden.

Android 13 ist längst angekündigt, fertig entwickelt und bereits veröffentlicht worden. Doch die allermeisten Smartphone-User*innen müssen sich dennoch gedulden, bis das neue Betriebssystem auf ihren Handys landet.

So ergeht es auch all jenen, die ein Samsung-Smartphone verwenden. Der verlässliche Leaker Sammobile will nun allerdings herausgefunden haben, welche Galaxy-Handys noch dieses Jahr mit dem Update auf Android 13 versorgt werden.