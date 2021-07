Samsung Galaxy Note 5 kommt vorerst nicht nach Österreich

Das Samsung Galaxy Note 5 wird laut Samsung nicht in Österreich erscheinen. Doch es besteht noch Hoffnung, dass der Hersteller seine Meinung ändern könnte.

Samsung hat am Donnerstag Abend zwei neue Phablets vorgestellt, doch nur eines davon kommt auch in Österreich auf den Markt. Das Samsung Galaxy S6 Edge+ kann bei allen österreichischen Mobilfunkern vorbestellt werden, das Galaxy Note 5 suchen Kunden aber vergeblich. Wie Samsung gegenüber der futurezone bestätigte, wird der neueste Ableger der Note-Reihe nicht in Europa verkauft. Neben Österreich bleiben somit auch große Länder wie Deutschland, Großbritannien oder Spanien außen vor.