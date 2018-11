Samsung Galaxy S10 soll RAM- und Speicherrekorde brechen

Kaum eine Woche vergeht, ohne, dass neue Details zum kommenden Samsung Galaxy S10 durchsickern. Während bislang in erster Linie Informationen zum geplanten Design aufgetaucht sind, gibt es nun erste konkrete Hinweise auf das Innenleben. TechRadar berichtet unter Berufung auf die chinesischen Marktforscher GF Securities, dass das Handy in der Spitzenausstattung mit zwölf Gigabyte RAM und einem Terabyte an Speicher ausgeliefert werden soll.