Samsung Galaxy S20 verkauft sich überhaupt nicht

Die Welt ist mit der Bekämpfung des Coronavirus schwer beschäftigt. Weltweit sind aktuell mehr als 2,6 Milliarden Menschen von Ausgangssperren betroffen. Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass sich in solchen Zeiten kaum jemand Gedanken über ein neues Smartphone macht.

Samsung bekommt das derzeit besonders deutlich zu spüren. Die aktuellen Spitzengeräte des Smartphone-Herstellers sind in Österreich an dem Tag in den Handel gekommen, als die Bundesregierung Geschäftsschließungen angekündigt hat - ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt.