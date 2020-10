Samsung Galaxy S21: Leak zeigt neues Design

Erstmals sind Bilder durchgesickert, die einen ersten Blick auf Samsungs kommendes Smartphone-Spitzenmodell Galaxy S21 (manche Gerüchte sprechen vom Galaxy S30) erlauben. Sie stammen vom renommierten Leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), der als zuverlässig gilt.

Die Vorderseite bietet keine Überraschungen. So wird sie großteils vom Display eingenommen, die Frontkamera ist in einem Loch mittig an der Oberseite untergebracht. Das Display soll eine Diagonale von etwa 6,2 Zoll haben.

Mehr Veränderungen gibt es auf der Rückseite. So geht Samsung vom Design des S20 sowie des Note 20 weg und platziert das Modul für die Kameras an einer anderen Stelle. Der Kamerabuckel rutscht in den linken, oberen Rand und dürfte relativ weit vom Gehäuse hervorstehen - nämlich 1,1 Millimeter.