Samsung Galaxy S5 könnte Ende Februar vorgestellt werden

Smartphone-Marktführer Samsung könnte sein neues Spitzenmodell Ende Februar präsentieren. Der Konzern kündigte am Dienstag eine Produktvorstellung für die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona an. Auf der Ankündigung steht eine „5“, was von Technologie-Blogs sofort als Hinweis auf das erwartete Galaxy S5 als neues Top-Smartphone interpretiert wurde. Samsung selbst machte keine Angaben dazu. Auf Anfrage von The Verge meinte ein Samsung-Sprecher: "Wir können ihnen nicht sagen, wofür die 5 steht."