Samsung Galaxy S5 soll mit Augenscanner vorgestellt werden

Lee Young Hee, Executive Vice President bei Samsung Mobile, gab im Rahmen eines Interviews mit Bloomberg auf der CES zahlreiche Einblicke in die neue Generation des Samsung Smartphone-Flaggschiffs. So werde weiterhin, wie jedes Jahr, ein Termin im März oder April für die Vorstellung des neuen Galaxy S-Modells ins Auge gefasst. "Wir werden das S5 voraussichtlich gemeinsam mit einem Nachfolger der Galaxy Gear vorstellen, der mehr Funktionen bietet und dessen Design verbessert wurde", so Lee gegenüber Bloomberg.