Samsung bringt Sneaker, mit denen man das Smartphone steuern kann

Die " Shortcut Sneaker " von Samsung sind mit dem Galaxy-Phone verbunden und können dort vorprogrammierte Aktionen ausführen. Die ungewöhnlichen aber durchaus modischen Sportschuhe wurden von Samsung in Kooperation mit dem bekannten Sneaker-Designer Roel van Hoff entworfen.

Smartphone-Hersteller setzen allesamt auf so genannte "Voice-activated Assistants", bei denen sich Aktionen mittels Sprachbefehle ausführen lassen. Samsung schlägt hier einen neuen Weg ein und bringt etwas, das man als " Shoe-activated Assistant " bezeichnet könnte.

Bis zu 5 Shortcuts können ausgewählt werden, die jeweils mit verschiedenen Schuh-Aktionen getriggert werden - je nachdem wie man sich mit den Schuhen bewegt . In einem Video ist zu sehen, wie jemand die Sneaker zusammenklatscht . Daraufhin wird am Samsung-Handy die Mama angerufen.

Verlosung in den Niederlanden

Ein Paar wird jedenfalls verlost. Allerdings nur in den Niederlanden und exklusiv für die dortigen Samsung-Members. Bis 9. Juli ist noch Zeit, der Samsung-Fanbase in den Niederlanden beizutreten, um an der Verlosung teilzunehmen.