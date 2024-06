Samsungs neue Kopfhörer sollen wie Apple AirPods aussehen

Die Diskussionen darüber, wer von wem abgekupfert hat, sind meist ein bisschen müßig. So manches Mal orientiert sich ein Hersteller so nah am Konkurrenzprodukt, dass man statt "kopieren" schon eher das Wort "klonen" verwenden müsste.

Bei den kommenden Samsung Galaxy Buds 3 Pro könnte dies der Fall sein. Ein geleaktes Bild zeigt nämlich erstmals die kabellosen Kopfhörer von Samsung, die voraussichtlich am 10. Juli präsentiert werden.

Leak aus zuverlässiger Quelle

Das durchgesickerte Bild stammt vom zuverlässigen Leaker Evan Blass (@evleaks) und erscheint im Mosaik-Design - wohl um die Nachverfolgbarkeit des Bildes zu verhindern und um eine Abmahnung von Samsung zu umgehen.