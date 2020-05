Samsung stoppt Laptop-Verkauf in Europa

Samsung will in Europa offenbar keine Notebooks und Chromebooks mehr verkaufen, wie PC Advisor berichtet. Grund sei demnach die geringe Nachfrage. „Wir passen uns schnell an Marktbedürfnisse und Nachfrage an und werden die Verkäufe von Notebooks und Chromebooks in Europa stoppen“, wie ein Sprecher gegenüber dem Portal angab. Ob der Schritt auch zum Abbau von Arbeitsplätzen führt, ist derzeit noch unklar. Samsung will auch nicht ausschließen in Zukunft wieder am europäischen PC-Markt wieder aktiv zu werden, so wolle man die Situation weiterhin evaluieren und „weitere Anpassungen“ unternehmen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Der PC-Markt befindet sich bereits seit mehreren Jahren im Abwärtstrend. Das bewegte auch den Konkurrenten Sony dazu, seine PC-Sparte Vaio zu verkaufen und sich fortan auf andere Geschäftszweige zu konzentrieren. Die Umstrukturierung kostete tausenden Mitarbeitern ihren Job.