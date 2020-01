Samsung zeigt 49-Zoll-Bildschirm mit extremer Krümmung

Der Odyssey G9, den Samsung auf der CES präsentieren wird, greift in jeder Hinsicht in die Vollen. Das QLED-Display im 32:9-Format misst 49 Zoll, hat eine Auflösung von 5120x1440 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Die Reaktionszeit wird mit einer Millisekunde angegeben. Der Bildschirm ist für HDR 1000 zertifiziert, was einer Leuchtkraft von 1000 cd/m² entspricht. Er unterstützt AMDs FreeSync2 und ist auch mit Nvidia G-Sync kompatibel.

Der Monitor ist auch das erste Consumer-Display von Samsung mit einer 1000R-Kurve. Die extreme Krümmung vermittelt, wie es The Verge ausdrückt, ein immersives Erlebnis, „bei dem sich der Bildschirm wie um den Kopf gewickelt anfühlt“.