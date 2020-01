Samsung zeigt unsichtbare Tastatur für Smartphones

Ein Demo-Video zeigt, wie die Bewegung der Hände analysiert und interpretiert wird. Auf dem Display von Smartphone oder Tablet wird eine Tastatur angezeigt, an der man sich orientieren kann. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Forschungsphase. Zukünftig könnte so Zubehör wie eine Bluetooth-Tastatur, die deutlich größer und schwerer als das Smartphone selbst ist, obsolet werden.