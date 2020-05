Samsung zeigt vier neue PRO-Tablets

Mit der neuen PRO-Serie will Samsung die zwei Welten Produktivität und Freizeit vereinen – Tablets sollen für Beruf wie auch privat genutzt werden können. Für den großen Bildschirm gibt es einen Quad View – er kann in vier vier Fenster unterteilt werden. Zudem gibt es eine vollwertige virtuelle Tastatur, die ein haptisches Feedback und so ein authentisches Schreibgefühl vermitteln soll, was die futurezone, sobald sie ein Gerät in Händen hält, auch testen wird. Die Displays haben eine WQXGA-Auflösung, also 2560 x 1600 Pixel. Alle NotePRO-Modelle haben einen Stift, S Pen, genannt.