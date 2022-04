Saudi Arabien kauft 100.000 Lucid-Elektroautos

Wie der Elektroautohersteller Lucid bekannt gibt, wird die saudi-arabische Regierung im Rahmen einer Vereinbarung in den nächsten 10 Jahren bis zu 100.000 Fahrzeuge kaufen. Man habe sich dazu verpflichtet, zunächst 50.000 Fahrzeuge zu erwerben mit der Option auf den Kauf von weiteren 50.000 Stück innerhalb desselben Zeitraums.

Der Deal umfasst die Luxuslimousine Lucid Air, welche vergangenes Jahr von der Zeitschrift MotorTrend zum Auto des Jahres gekürt wurde, sowie zukünftige Modelle. Die Fahrzeuge sollen in der Lucid-Fabrik in Arizona und in einer zukünftigen internationalen Produktionsstätte in Saudi-Arabien hergestellt werden.

Die Bestellmenge wird voraussichtlich zwischen 1.000 und 2.000 Fahrzeugen pro Jahr liegen und ab 2025 auf 4.000 bis 7.000 Fahrzeuge pro Jahr ansteigen. Die Auslieferungen sollen spätestens im 2. Quartal 2023 beginnen.

Wie viel Saudi-Arabien für die Fahrzeuge bezahlen wird, wurde nicht bekannt gegeben. TechCrunch geht davon aus, dass das Königreich einen günstigen Preis erhalten wird, da Lucid noch keinen UVP im Königreich festgelegt hat.

Der größte Shareholder

Der Deal sei Teil des Plans Vision 2030 des Königreichs, mit dem das Land seine Wirtschaft von fossilen Brennstoffen abkoppeln will.

Als größter Anteilseigner mit 61 Prozent durch den Public Investment Fund ist man wohl auch an dem Erfolg des Unternehmens interessiert. Aktuell hält der öffentlichte Investitionsfond 1.015.252.523 Aktien von Lucid.

2018 wurde 1 Milliarde US-Dollar in Lucid Motors invesitert, als das Unternehmen noch in Privatbesitz war. Die Investition kam laut TechCrunch zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Hersteller, der Schwierigkeiten hatte, die für die Produktion des Lucid Air erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen.