Schlechte Galaxy S4-Zahlen: Samsung will S5 vorziehen

Während das dritte Quartal für Samsung einmal mehr ein Rekordergebnis bringen wird, dürfte der Konzern mit den aktuellen Verkäufen des Smartphone-Aushängeschild Galaxy S4 offenbar nicht mehr restlos zufrieden sein. Einem koreanischen Bericht zufolge, der von Computerworld aufgegriffen wurde, will Samsung aufgrund von mittlerweile matten Verkäufen des Galaxy S4 offenbar den Nachfolger Galaxy S5 schon im Jänner, also zwei Monate vor dem traditionellen Ein-Jahres-Zyklus vorstellen. Im Handel könnte das Gerät damit schon im Februar landen, so ein Samsung-Insider, der der koreanischen Seite auch ein Bild des neuen Geräts zuspielte.