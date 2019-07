Schnelleres Ladegerät für Galaxy Note 10 kostet 50 Euro extra

In wenigen Wochen soll Samsung das Galaxy Note 10 vorstellen und eines der neuen Features soll eine 45W-Schnellladefunktion sein. Wer in den Genuss des besonders schnellen Stromtankens kommen will, muss laut einem aktuellen Bericht aber einen Aufpreis in Kauf nehmen.

Laut einem Bericht der niederländischen Webseite GalaxyClub wird das 45W-Ladegerät mit der Modellnummer EP-TA845 nicht im Lieferumfang des Note 10 enthalten sein. Stattdessen soll das Schnellladegerät um 50,90 Euro (UVP) separat verkauft werden.

Im Lieferumfang enthalten ist stattdessen das Standard-25W-Ladegerät, das auch schon dem Galaxy S10 5G beiliegt. Dessen Modellnummer lautet EP-TA800.

Preispolitik

Wie Käufer diese Preispolitik annehmen werden, bleibt abzuwarten. Vor allem angesichts des Umstandes, dass das Note 10 voraussichtlich nicht unter 999 Euro zu haben sein wird.

Die offizielle Vorstellung des Note 10 soll am 7. August erfolgen. Im Handel wird es voraussichtlich schon im September erhältlich sein.