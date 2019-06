Samsung präsentiert Galaxy Note 10 am 7. August

Samsung wird sein neues Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 10 am 7. August vorstellen. Das berichtet die US-Plattform Cnet, die die Information von „Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind“ erhalten haben will. Wie in den Vorjahren soll die Präsentation in New York stattfinden, voraussichtlich im Brooklyn Center.