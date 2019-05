Leak zeigt das Samsung Galaxy Note 10

Die Kamera auf der Rückseite wird künftig vertikal statt horizontal ausgeführt, wobei die Kamera-Module von den Sensoren und LED-Blitzen getrennt werden, ähnlich wie beim Huawei P30 Pro. Ebenso bekannt ist, dass es dieses Jahr zwei Varianten vom Note 10 geben wird. Wie bei der Galaxy-S-Reihe wird es künftig ein Basis-Modell sowie eine Plus-Variante mit größerem Bildschirm und besserer Kamera geben. Das Note 10 soll über einen 6,28 Zoll großen Bildschirm und eine Triple-Kamera verfügen, wohingegen das Note 10+ auf einen 6,75-Zoll-Bildschirm und eine Quad-Kamera setzt. Zudem dürfte es auch 5G-Ableger geben.

Aus für Tasten und Kopfhöreranschluss

Doch ein Detail am Renderbild könnte neuesten Leaks zufolge fehlerhaft sein. Das Note 10 soll demnach als erstes Samsung-Smartphone vollständig auf physische Tasten verzichten. Das bedeutet, die Power-Taste fällt ebenso weg wie die Lautstärkewippe und der Bixby-Knopf. Stattdessen soll das Note 10 auf Sensor-Bereiche am Rand setzen, die die Funktionen der weggefallenen Tasten ersetzen sollen. Deutlich kontroverser ist das Gerücht, wonach das Note 10 über keinen Kopfhöreranschluss mehr verfügen wird. Damit könnte Samsung dem Branchendruck nachgeben und künftig auch in seinen Flaggschiff-Modellen auf den Anschluss für den altgedienten 3,5-mm-Klinkenstecker verzichten.

Die Präsentation des Note 10 wird für August erwartet.