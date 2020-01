Schweiz: Erstmals E-Auto unter den 5 meistverkauften Automodellen

Spitzenreiter bleibt Skoda

Spitzenreiter war 2019 wie bereits im Vorjahr der Skoda Octavia. Dieser konnte seinen Absatz um gut 800 Autos auf knapp 9.300 Wagen steigern. Den zweiten Rang belegt der VW Tiguan mit gut 7.000 verkauften Autos, nachdem er im Vorjahr noch auf dem dritten Rang gelegen war. Vom Tiguan wurden 300 Autos mehr abgesetzt als im 2018.

Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein im vergangenen Jahr 311.466 neue Personenwagen zugelassen. Das sind 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Jahresabschluss habe der Dezember geglänzt mit einem satten Plus von über einem Viertel, schrieb Auto-Schweiz in einer Aussendung.