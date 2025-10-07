Sennheisser HDB 630 bringt kabelloses Hi-Res-Audio auf alle Smartphones

Der geräuschunterdrückende Kopfhörer für audiophile Nutzer kommt mit einem USB-C-Dongle für die Übertragung in höchster Qualität.

Sennheiser stellt mit dem HDB 630 einen neuen Kopfhörer für audiophile Anwenderinnen und Anwender vor. Das Gehäuse wurde dabei vom Momentum 4 übernommen. Die 42-mm-Schallwandler werden in einem Werk in Tullamore, Irland hergestellt, wie es von dem Unternehmen heißt.

Der Kopfhörer ist mit einer aktiven, adaptiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. In Kombination mit dem geschlossenen Aufbau sollen Umgebungsgeräusche zuverlässig ausgeblendet werden.

Das Gerät bietet Anschlussmöglichkeiten über USB-C, einen analogen Eingang sowie kabellos via Bluetooth 5.2. Es unterstützt native Auflösungen von bis zu 24 Bit und 96 kHz. Für die kabellose Übertragung steht der Hi-Res-Codec aptX Adaptive zur Verfügung.

Mit Dongle

Im Lieferumfang ist ein USB-C-Transmitter enthalten. Er soll hochauflösende aptX-Übertragung auch für Bluetooth-Geräte ermöglichen, die den Codec nicht nativ unterstützen. Das sei notwendig, da laut Schätzungen von Sennheiser nur 16 Prozent der weltweit verfügbaren Smartphones native Unterstützung für kabelloses Hi-Res-Audio bieten.