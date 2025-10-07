Sennheisser HDB 630 bringt kabelloses Hi-Res-Audio auf alle Smartphones
Sennheiser stellt mit dem HDB 630 einen neuen Kopfhörer für audiophile Anwenderinnen und Anwender vor. Das Gehäuse wurde dabei vom Momentum 4 übernommen. Die 42-mm-Schallwandler werden in einem Werk in Tullamore, Irland hergestellt, wie es von dem Unternehmen heißt.
Der Kopfhörer ist mit einer aktiven, adaptiven Geräuschunterdrückung ausgestattet. In Kombination mit dem geschlossenen Aufbau sollen Umgebungsgeräusche zuverlässig ausgeblendet werden.
Das Gerät bietet Anschlussmöglichkeiten über USB-C, einen analogen Eingang sowie kabellos via Bluetooth 5.2. Es unterstützt native Auflösungen von bis zu 24 Bit und 96 kHz. Für die kabellose Übertragung steht der Hi-Res-Codec aptX Adaptive zur Verfügung.
➤ Mehr lesen: Bowers & Wilkins PX8 S2: Neuer Edel-Kopfhörer im Test
Mit Dongle
Im Lieferumfang ist ein USB-C-Transmitter enthalten. Er soll hochauflösende aptX-Übertragung auch für Bluetooth-Geräte ermöglichen, die den Codec nicht nativ unterstützen. Das sei notwendig, da laut Schätzungen von Sennheiser nur 16 Prozent der weltweit verfügbaren Smartphones native Unterstützung für kabelloses Hi-Res-Audio bieten.
Sennheiser empfiehlt den Einsatz dieses Dongles grundsätzlich in jedem Szenario, auch wenn man der Meinung ist, dass das Smartphone Hi-Res-Audio bietet. Grund ist, dass man nur so garantieren könne, dass wirklich in der höchstmöglichen Qualität übertragen werde. Freilich muss man dafür auch Musik in entsprechender Qualität bzw. einen Streaming-Dienst haben, der das unterstützt.
➤ Mehr lesen: Ohren auf! 4 Kopfhörer-Arten, die euch nicht vollkommen abschirmen
Preis und Verfügbarkeit
Der HDB 630 ist ab dem 8. Oktober 2025 zu einem empfohlenen Verkaufspreis (UVP) von 499,90 Euro vorbestellbar. Die allgemeine Verfügbarkeit beginnt ab dem 21. Oktober 2025.
Kommentare