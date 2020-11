SimpliTV startet Streaming-Angebot

Nutzer des digitalen Antennenfernsehens SimpliTV können ihre TV-Inhalte nicht nur am Fernseher, sondern nun auch via Streaming-App am Handy, Tablet oder Laptop empfangen. Damit ist auch die 7-Tage-Replay-Funktion möglich, mit der beliebte Sendungen eine Woche nach Sendedatum noch geschaut werden können.

Mit der Restart-Funktion hingegen können Sendungen beliebig neu gestartet oder pausiert werden. Die können zudem mit einem Online-Videorekorder aufgenommen werden.

Flexible Nutzung

Das Antenne Plus Paket beinhaltet eine digitale Antenne, eine simpliTV-Box und ein simpliTV-Modul und macht über 40 Sender verfügbar, die auf alle genannten Geräte empfangen werden können. Bei einer Neuanmeldung ist das Set bis Ende 2020 laut dem Unternehmen kostenlos. Danach fällt eine Pauschale in Höhe von 13 Euro an.

Laut dem Geschäftsführer Thomas Langsenlehner wolle sich simpliTV der steigenden Nachfrage nach flexibler Nutzung mit einem Streaming-Angebot entgegenkommen.