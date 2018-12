„Smarte Sex-Toys sind genauso unsicher wie alle vernetzten Geräte“

futurezone: Wie steht es um die Sicherheit von vernetzten Sexspielzeugen?

Werner Schober: Da der Wettbewerb in dieser Branche recht groß ist, wird vermehrt auf "Features" gesetzt. Security kommt da meist nicht an erster Stelle. Dies resultiert in einem interessanten Phänomen. Schwachstellen, die in "normalen" Applikationen seit Jahren behoben sind, treten plötzlich in den Umgebungen der smarten Sexspielzeuge wieder auf. Das Problem ist hier, dass einfache Fehler, die in den meisten Bereichen bereits vor Jahren beseitigt wurden, erneut gemacht werden.



Sollte man als Nutzer daher ganz auf vernetztes Sexspielzeug verzichten?

Das bedeutet nicht, dass smarte Sexspielzeuge automatisch unsicher sind und nicht verwendet werden sollten. Es gibt genügend Hersteller, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, oder machen mussten. Alternativ gibt es auch eine große Menge an OpenSource-Projekten wie etwa buttplug.io und internetofdon.gs, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das "Internet der Dildos" sicherer zu machen, indem offene Firmware für die Geräte implementiert wird, oder diese gar in das Tor-Netzwerk integriert werden, um den Datenverkehr zu schützen.