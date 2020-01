Smarter Laufschuh gibt Feedback zum Training

Die japanische Sportschuhmarke Asics hat bei der CES 2020 den Prototypen seines ersten smarten Laufschuhs vorgestellt, der aktuell noch keinen Namen hat.

Der Sensor im Schuh wurde vom japanischen Hersteller No New Folk entwickelt. Laut engadget basiert er auf den Orphe Track-Schuh, dessen Sensor ebenfalls von No New Folk stammt. Er besteht aus einem Sechs-Achsen-Bewegungssensor, einem barometrischen Drucksensor und einem Vibrationssensor. Gesteuert wird er über einen STM32L4-Mikrocomputer.