Smarter Ring mit Gestensteuerung ausprobiert

In der Praxis gewöhnt man sich relativ schnell daran, wenn man den Ring einige Minuten am Finger trägt. Damit nicht jede Bewegung als mögliche Geste erkannt wird und vermutlich auch zum Stromsparen, muss man dem Ring mitteilen, bevor man mit ihm kommunizieren will. Dies geschieht über einen kleinen Knopf, der sich an der Seite befindet. Jener liegt so, dass man ihn mit dem Daumen gedrückt halten kann, während man das entsprechende Muster zeichnet. Per App kann man festlegen, welches Muster welche Reaktion hervorruft. So kann man etwa ein “X” zeichnen, um das Handy auf lautlos zu stellen, oder einen Kreis, um die Lautstärke auf das Maximum zu regeln. Im Kurztest wurden die Gesten immer erst beim zweiten Versuch registriert, dann dafür aber sehr zuverlässig.