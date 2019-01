Smarter Sensor verrät, ob ein kleines oder großes Geschäft in der Windel ist

Die Eltern erhalten in einer begleitenden App eine Benachrichtigung, wenn es mal wieder Zeit zum Windelwechseln ist. Bis zu fünf Personen gleichzeitig können in Echtzeit darüber informiert werden. Außerdem können in der App die Ausscheidungen des Kindes ebenso wie die Schlafrhythmen dokumentiert werden.

Weiters heißt es auf der Website des Anbieters, dass der Sensor die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Kindes überwacht, sowie vor Schadstoffen in der Luft warnt. Zur Schlafenszeit kann der Sensor auch in Kombination mir einer speziellen Nachtlampe verwendet werden, welche das Kind durch sanftes Licht vor dem Einschlafen beruhigen soll.