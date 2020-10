OnePlus 8T offiziell vorgestellt

Nachdem fast alle Daten rund um das neue Flaggschiff-Smartphone von OnePlus, das 8T, bereits geleakt sind, hat das Unternehmen ihr neues Handy nun offiziell vorgestellt.

120-Hz-Display

Das OnePlus 8T wird mit einem 6,55-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Er hat eine Refresh-Rate von 120 Hz, HDR10+ und eine maximale Helligkeit von 1.100 nits. Das Gerät wird in den Farben Aquamarine Green und Lunar Silver angeboten und wiegt 188 Gramm.

Wie bereits bestätigt, wird das neue OnePlus-Smartphone mit der neuesten Android-Version 11, beziehungsweise Oxygen OS 11, ausgeliefert. Dafür wurde analysiert, wie Nutzer ihr Smartphone tatsächlich bedienen. So strukturierte man die Software in Display und Nutzfläche. Zudem wurde ein Analysetool eingebaut, dass die Zeit misst, die man am Smartphone-Bildschirm verbringt und warnt, wenn diese zu lang wird.