Diese Smartphones wurden auf dem MWC vorgestellt

Nokia, Honor, Poco und Realme haben auf der Mobilfunkmesse in Barcelona neue Smartphones vorgestellt.

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor darf ja seit geraumer Zeit wieder Google-Dienste auf ihren Smartphones anbieten. Insofern wurden die Honor-Smartphones schlagartig wieder interessant - sofern sie in den jeweiligen Märkten überhaupt erhältlich sind.

Nichtsdestotrotz wurden auf dem MWC einige neue Smartphones vorgestellt: Unter anderem haben Nokia , Honor , Poco und Realme ihre neusten Modelle präsentiert. Hier ein Überblick über die Handy-Neuheiten am MWC (in alphabetischer Reihenfolge).

Dieser Tage findet in Barcelona wieder die weltgrößte Mobilfunkmesse statt. 2020 wurde der Mobile World Congress (MWC) gänzlich abgesagt und 2021 ging er nur in kleinem Rahmen über die Bühne.

All diese Nokia-Phones sind am untersten Ende des Smartphone-Spektrums angesiedelt und kosten knapp mehr als 100 Euro . Insofern sollte man sich von den Handys nicht allzu viel erwarten. Alle neuen Nokia-Smartphones kommen mit der leichtgewichtigen Go-Edition von Android 11 .

HMD Global , der Hersteller hinter der Marke Nokia, hat auf dem MWC gleich 3 neue Smartphone-Modelle präsentiert. Das Nokia C21 Plus , Nokia C21 und Nokia C2 2nd Edition .

Das Nokia C21 Plus (129 Euro) kommt mit 2 verschiedenen Akku-Größen , 4.000 und 5.050 mAh. Das Nokia C2 2nd Edition verfügt über einen austauschbaren Akku . Bleibt nur zu hoffen, dass es auch passende Wechselakkus für das Gerät gibt - beim Nokia 1.3 war das eben nicht der Fall.

Software: Android 11 (Go edition)

Außerdem wird das OnePlus 10 Pro mit dem hauseigenen OxygenOS ausgeliefert. In China ist das Handy mit der Oppo-Benutzeroberfläche ColorOS ausgestattet. Oppo und OnePlus gehören bekanntlich zum selben Konzern, BBK Electronics.

Oppo: Neue Ladetechnologie

Oppo selbst hatte am MWC in Barcelona kein neues Smartphone im Gepäck. Dafür hat das Unternehmen angekündigt, dass noch dieses Jahr ein OnePlus-Smartphone auf den Markt kommen soll, das sich mit bis zu 150 Watt laden lässt. Damit soll ein 4.500-mAh-Akku in 5 Minuten bis zur Hälfte aufgeladen werden können.

Darüber hinaus hat Oppo ein neue Ladetechnologie präsentiert, die sich aber noch in Entwicklung befindet. Damit sollen Smartphone-Akkus künftig mit bis 240 Watt aufgeladen werden können.

Oppo behauptet, einen Handy-Akku in nur 3,5 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen zu können. In 9 Minuten soll der Akku komplett aufgeladen sein. Die Kapazität des Referenz-Akkus hat Oppo allerdings nicht genannt.