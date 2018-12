Snapdragon 855: Qualcomm stellt Flaggschiff-Prozessor mit 5G-Funktion vor

Es ist davon auszugehen, dass die meisten Android-Spitzenmodelle des kommenden Jahres mit dem Snapdragon 855 angetrieben werden. Bis auf Smartphone-Hersteller, die ihre eigenen Chips produzieren - etwa Huawei und zum Teil auch Samsung - wird der Snapdragon 855 wohl der Prozessor sein, der die in der ersten Generation der 5G-Phones zur Anwendung kommt.

KI, smarte Kamera und 7 Nanometer

Abgesehen von der 5G-Funktion rückt Qualcomm beim Snapdragon 855 auch das Thema künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. So hieß es bei der Präsentation, dass die aktuelle Chip-Generation in Sachen künstliche Intelligenz über die dreifache Leistung verfügt, verglichen mit früheren mobilen Plattformen.