So funktioniert Google Chromes neuer Adblocker

Die Funktion soll den Browser schneller machen. Wenn bestimmte Werbemittel zu viele Ressourcen verbrauchen, werden sie ausgeblendet. Die Kriterien dafür sind, dass die Werbung mehr als 60 Sekunden die CPU auslasten oder mehr als 4 MB Bandbreite benötigen.

Dann wird die Nachricht angezeigt, dass die Werbung zu viele Ressourcen verbraucht und Chrome es daher entfernt hat.

Nun konnten entdeckten einige Nutzer das im September angekündigte Feature bereits in der Desktop-Variante und der mobilen Android-Version. Laut BleepingComputer betrifft das zunächst Werbemittel, die über den Google-eigenen Service AdSense ausgeliefert werden.

Schwierigkeiten für Adblocker

Das neue Feature kommt kurz nach der Bekanntgabe, dass Google für Chrome 88 eine neue Schnittstelle verwenden will, die Adblocker einschränken könnte. Das Manifest V3 ändert unter anderem die Blockierfunktion. Bei der neuen Alternative will Chrome selbst filtern, was blockiert werden soll. Damit könnten einige Adblocker Probleme haben.