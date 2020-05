So klingt das Einschalten der Xbox Series X

Ungeachtet der Corona-Krise will Microsoft offenbar am Fahrplan mit Verkaufsstart zu Weihnachten 2020 festhalten. Auch die Eigenproduktion Halo Infinite sowie Wasteland 3, Minecraft Dungeons und der mit Spannung erwartete Microsoft Flight Simulator sollen zum Start verfügbar sein. Das teilte Microsoft in einem Blogeintrag am Dienstag mit. Bereits am Donnerstag sollen diverse Spieleneuheiten mittels Livestream vorgestellt werden.

Erstmals Boot-Vorgang gezeigt

Als kleinen Vorgeschmack auf die Präsentation am Donnerstag, die unter dem Titel Xbox 20/20 ab sofort einmal im Monat stattfinden wird, zeigte Microsoft auch erstmals den Start-Bildschirm der Xbox Series X. Dabei setzt der Konsolenhersteller auf einen galaktisch klingenden Sound, der sich äußerst behutsam aufbaut, während im Hintergrund das Logo der Xbox Series X eingeblendet wird.